الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تعلن اعتماد 9 برامج بكليتى الهندسة والتربية

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أعلن د. جمال سوسة، رئيس جامعة بنها اعتماد 9 برامج تعليمية بكليتى الهندسة بشبرا والتربية ببنها، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وهنأ رئيس جامعة بنها الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، وكل منسوبي الكليتين على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

أشار رئيس جامعة بنها إلى أن الجامعة لا تألو جهدًا في ملف الجودة، واعتماد البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

من جانبه، قال د.أيمن الشهابى، عميد كلية الهندسة بشبرا إن البرامج التي تم اعتمادها هى: هندسة القوى الميكانيكية، وهندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة وإدارة مواقع التشييد، وهندسة المساحة، وبرنامج الهندسة المدنية عام والطاقة والطاقة المستدامة، بالإضافة لـ3 برامج سابقة تم اعتمادها من قبل، ليصبح إجمالي البرامج المعتمدة بالكلية 10 برامج.

أضاف الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية أنه تم اعتماد برنامجين وهما: إعداد معلم العلوم البيولوجية، وإعداد معلم الكيمياء، ليصبح عدد البرامج المعتمدة بالكلية 6 برامج تعليمية.

ووجه عمداء الكليتين الشكر لرئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة للكليتين لاعتماد البرامج التعليمية.

البرامج الأكاديمية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الجودة والاعتماد الدكتور جمال سوسة جمال سوسة رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها عميد كلية الهندسة عميد كلية التربية

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