علي سعيد مديرا لمراكز الفنون بقطاع الفنون التشكيلية

أصدر الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، قراراً بتولى الدكتور علي سعيد منصب مدير عام مراكز الفنون بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية، خلفاً لداليا مصطفى.

وكان الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، قد أصدر قراراً بتعيين داليا مصطفى للعمل مديراً عاماً للإدارة العامة لمراكز الفنون بقطاع الفنون التشكيلية.

وجاء فى نص القرار أنه "بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وعلى مذكرة الدكتو رئيس قطاع الفنون التشكيلية الواردة رفق كتاب سيادته رقم 10449 بتاريخ 17 ديسمبر 2015" فقد تقرر ندب السيدة الأستاذة داليا مصطفى محمد إبراهيم كبير أخصائي فنون بدرجة مدير عام للعمل مديرا عاما للإدارة العامة لمراكز الفنون بقطاع الفنون التشكيلية وذلك اعتبار من تاريخ صدور هذا القرار، ووقع الوزير على هذا القرار بتاريخ 12 يناير 2016.

يشار إلى أن قطاع الفنون التشكيلية تابع لوزارة الثقافة المصرية، ويقوم برعاية الفنون التشكيلية من خلال تنظيم المعارض القومية والدولية والإشراف على المتاحف الفنية والقومية - وما تحويه من كنوز وروائع سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة - بالإضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية كما يقدم القطاع للحياة الفنية والثقافية وللمجتمع عموماً الكثير من الخدمات والإسهامات المتميزة والتي تنبع من استشعاره وتقديره لمسئوليته باعتباره المؤسسة الرسمية المنوطة برعاية الفنون التشيكلية واحتضان المبدعين في كافة ربوع مصر، هذا إلى جانب قيامه – ومن خلال مختلف المواقع التابعة له في القاهرة والمحافظات – بتقديم مواسم ثقافية حافلة بشتى أنواع الثقافة والتي تلائم حاجة الجمهور على اختلاف شرائحه من ندوات ثقافية متنوعة (أدبية، سياسية، دينية) وأمسيات شعرية وعروض مسرحية وحفلات موسيقية وحلقات نقاشية وورش عمل فنية للأطفال والطلائع وذوي الاحتياجات الخاصة.