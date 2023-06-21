الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول صورة لمصطفى قمر عقب إصابته أثناء تصوير "أولاد حريم كريم"

النجم مصطفى قمر
النجم مصطفى قمر

تعرض النجم مصطفى قمر للإصابة في عينه اليمنى خلال تصوير مشاهده في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" بشرم الشيخ، الأمر الذي جعل فريق العمل في إجازة اضطرارية 3 أيام من أجل الاطمئنان عليه.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم" أولاد حريم كريم "يعد استكمالًا لنجاح فيلم" حريم كريم "والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين،  تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبدالعزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أن فيلم" حريم كريم "عرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 النجم مصطفى قمر الراحل طلعت زكريا اولاد حريم كريم بشرم الشيخ الشوربجي

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