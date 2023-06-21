16 منتخبًا تتصارع على 9 مقاعد فى أمم إفريقيا 2023

أسدل الستار، مساء أمس، على منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 التي شهدت حسم العديد من المنتخبات تأهلها إلى النهائيات.

وبنهاية الجولة الخامسة، تأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، كل من مصر، زامبيا، غينيا الاستوائية، نيجيريا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر، مالي، غينيا.

وستنضم تلك المنتخبات، إلى كل من كوت ديفوار (المضيفة)، المغرب، الجزائر، جنوب إفريقيا، السنغال، بوركينا فاسو، تونس، في العرس القاري الكبير، الذي سينطلق مطلع العام المقبل.

ويتصارع 16 منتخبًا على نيل 9 مقاعد متبقية في النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا، وذلك قبل الجولة الأخيرة من التصفيات المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.

ويستعرض «الدستور» فرص التأهل للمنتخبات قبل انطلاق الجولة الأخيرة لتصفيات أمم إفريقيا 2023.

المجموعة الأولى

انتهت الأمور تمامًا في المجموعة الأولى، بعد أن حسم منتخبا نيجيريا وغينيا بيساو، تأهلهما إلى النهائيات.

المجموعة الثانية

حسمت الأمور تمامًا في المجموعة الثانية، بعد أن حجز منتخبا بوركينا فاسو والرأس الأخضر، بطاقتي التأهل للنهائيات.

المجموعة الثالثة

سيكون الصراع محتدمًا في المجموعة الثالثة، التي تضم ثلاثة منتخبات فقط، وهي: ناميبيا وبوروندي والكاميرون.

مباراة الجولة الأخيرة، ستجمع الكاميرون وضيفه بوروندي، بالعاصمة ياوندي.

تأهل ناميبيا مضمون بنسبة 99% إلا في حال تعادل الكاميرون وبورندي بنتيجة 4-4 أو أكثر، حينئذ يودع ناميبيا التصفيات.

فوز أحد الفريقين، يؤهله إلى النهائيات رفقة منتخب ناميبيا.

التعادل دون أهداف أو بهدف لمثله يعني تأهل منتخب بوروندي إلى النهائيات.

المجموعة الرابعة

حسمت الأمور تمامًا في المجموعة، بعد ما تأهل منتخبا مصر وغينيا إلى النهائيات.

المجموعة الخامسة

تتنافس منتخبات غانا وأنجولا وجمهورية إفريقيا الوسطى عن نيل بطاقتي التأهل إلى النهائيات، بينما ودع مدغشقر رسميًا منافسات التصفيات.

في الجولة الأخيرة، يستضيف غانا، نظيرة إفريقيا الوسطى، بينما يستقبل أنجولا، ضيفه مدغشقر.

فرص غانا

الفوز يمنح غانا، التأهل مباشرة إلى النهائيات بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

التعادل يؤهل غانا إلى النهائيات، بشرط تعادل أنجولا مع مدغشقر، أو فوز الأخير.

خسارة غانا قد تؤهله إلى النهائيات، شريطة فوز مدغشقر على أنجولا.

وفي حال خسارة غانا أمام إفريقيا الوسطى، وتعادل أنجولا مع مدغشقر، في تلك الحالة يتساوى المنتخبان الغاني والأنجولى برصيد 9 نقاط، ويتأهل غانا بأفضلية المواجهات المباشرة عن أنجولا.

فرص أنجولا

الفوز يمنح أنجولا، التأهل مباشرة إلى النهائيات بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

التعادل يؤهل أنجولا إلى النهائيات، بشرط تعادل فوز غانا على إفريقيا الوسطى، أو تعادلهما.

الخسارة يؤهل أنجولا، بشرط فوز غانا على إفريقيا الوسطى.

فرص إفريقيا الوسطى

إفريقيا الوسطى ليس لديه سوى خيار واحد وهو الفوز على غانا، من أجل بلوغ أمم إفريقيا 2023.

المجموعة السادسة

يتنافس منتخبا تنزانيا وأوغندا على نيل بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، رفقة الجزائر.

وسيحل منتخب أوغندا، ضيفًا على النيجر، بينما يستقبل الجزائر، ضيفه تنزانيا.

فرص تنزانيا

فوز تنزانيا على الجزائر، يؤهله مباشرة إلى النهائيات.

تعادل تنزانيا مع الجزائر، يؤهله بشرط تعادل أو خسارة أوغندا أمام النيجر

فرص أوغندا

يحتاج منتخب أوغندا للفوز على النيجر، بهدفين دون رد على الأقل مع خسارة تنزانيا أمام الجزائر من أجل التأهل رسميًا للنهائيات.

المجموعة السابعة

يتنافس منتخبا جامبيا والكونغو على نيل بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، رفقة مالي.

وسيستضيف منتخب جامبيا، نظيره الكونغو، بينما سيستقبل منتخب مالي، ضيفه منتخب جنوب السودان.

ويحتاج المنتخب الجامبي للفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل التأهل للنهائيات.

بينما سيحتاج منتخب الكونغو للفوز بأي نتيجة من ضمان التأهل.

فوز الكونغو سيرفع رصيده إلى 9 نقاط، ليتساوي مع منتخب جامبيا، إلا أن أفضلية المواجهات المباشرة ستكون لمصلحة الكونغو الذي حقق الفوز في مباراة الدور الأول.

المجموعة الثامنة

حسمت الأمور تمامًا في المجموعة الثامنة، بعد أن حصد زامبيا، بطاقة التأهل الوحيدة عن تلك المجموعة، التي تضم كوت ديفوار، مستضيف النسخة المقبلة لأمم إفريقيا.

المجموعة التاسعة

باتت جميع الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها في المجموعة التاسعة، التي تضم كلا من موريتانيا والكونغو الديمقراطية والجابون والسودان، حيث تتنافس المنتخبات الأربعة على بطاقتين للتأهل إلى النهائيات.

وسيلتقي موريتانيا، مع ضيفه الجابون، بينما يستقبل الكونغو الديمقراطية، ضيفه السودان.

فرص موريتانيا

الفوز سيمنح موريتانيا، التأهل بصرف النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى.

التعادل يمنح منتخب موريتانيا، الفوز شريطة فوز الكونغو الديمقراطية أو تعادله مع السودان

الخسارة تعني خروج موريتانيا تمامًا من التصفيات.

فرص الكونغو الديمقراطية

الفوز سيمنح المنتخب الكونغولي، التأهل بصرف النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى.

التعادل يمنح الكونغو، بطاقة التأهل، شريطة فوز موريتانيا على الجابون.

وفي حال تعادل موريتانيا مع الجابون، والكونغو الديمقراطية مع السودان، يتأهل موريتانيا في صدارة المجموعة.

بينما يتأهل الكونغو الديمقراطية، كوصيف نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة على الجابون.

وفي حال خسارة موريتانيا أمام الجابون، وتعادل الكونغو الديمقراطية مع السودان، يتأهل الجابون على رأس المجموعة، بينما يتأهل الكونغو الديمقراطية كوصيف للمجموعة، لتفوقه في المواجهات المباشرة على موريتانيا.

فرص الجابون

منتخب الجابون، لا بديل له سوى تحقيق الفوز على موريتانيا من أجل التأهل.

فرص السودان

منتخب السودان، لا بديل له سوى تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية من أجل التأهل.

المجموعة العاشرة

حسمت الأمور تمامًا في المجموعة العاشرة، بعد أن حجز منتخبا غينيا الإستوائية وتونس بطاقتي العبور إلى النهائيات.

المجموعة الحادية عشرة

حسمت الأمور تمامًا في المجموعة الحادية عشرة، بعد أن حجز منتخبا جنوب إفريقيا والمغرب بطاقتي العبور إلى النهائيات.

المجموعة الثانية عشرة

يتصارع منتخبا موزمبيق وبنين، على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية عشرة، بعد أن حسم منتخب السنغال، البطاقة الأولى.

ويستضيف منتخب موزمبيق نظيره البنيني، في مباراة الجولة الأخيرة، التي ستقام في سبتمبر المقبل.

ويحتاج المنتخب الموزمبيقي للفوز بأي نتيجة أو التعادل على أقل تقدير، بينما لا بديل عن الفوز لمنتخب بنين سوى الفوز إذا أراد العبور للنهائيات.