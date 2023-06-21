الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فؤاد بدراوى يعلن رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية

النائب السابق فؤاد
النائب السابق فؤاد بدراوى

طالب النائب البرلماني السابق فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في خطاب لرئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، بتحديد موعد لدعوة الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" للاختيار بين المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وجاء نص الخطاب كالتالي : 

الأستاذ الدكتور/ عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد،،
السادة المحترمون زملائي وإخوتي / أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الكرام

تحية طيبة وبعد..

نزولًا على رغبة زملائي وإخوتي وأخواتي من أعضاء الهيئة الوفدية الكرام، الذين تواصلوا معي على مدار الأيام القليلة الماضية، وطالبوني بأن أكون ممثلًا عنهم وباسمهم وتحت راية الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، ورضوخًا لهذه الرغبة وهذه المطالب التي هي تكليف وليس تشريف، وأمانة في عنقي قررت الآتي:

أولًا:- إعلان ترشحي أمام من لديه الرغبة من زملائي أعضاء الهيئة العليا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

ثانيًا: أطالب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بتحديد موعد لدعوة الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" المحترمة، لاختيار ما بين المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

ثالثًا: أطالب رئيس الحزب الالتزام التام بتحصين الهيئة الوفدية، وذلك وفقًا لقرار الهيئة العليا السابق بعدم إضافة أو حذف أي من أسماء الهيئة الوفدية الذين تم دعوتهم يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٢ لاختيار الهيئة العليا.

رابعًا: أطالب رئيس الوفد، أنه في حالة موافقة الهيئة العليا على خوض انتخابات الرئاسة فتح باب الترشيح لمن يرغب من أعضاء الهيئة العليا للترشح، وذلك كما جاء في لائحة النظام الداخلي للحزب المادة ١٩ مكرر والتي تنص علي الآتي:-

إذا قررت الهيئة العليا خوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية، تدعى الهيئة الوفدية لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا، وذلك بالاقتراع السري.

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