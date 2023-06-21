الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رامى الدكانى: قيد 7 شركات جديدة بالبورصة حتى يونيو 2023

رامي الدكاني رئيس
رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية

كشف رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، عن قيد 7 شركات جديدة بسوق المال المصرية من أصل 8 خلال الفترة من نوفمبر عام 2022 حتى يونيو 2023، برأس مال مصدر حوالي 1.2 مليار جنيه، موزعة بين 4 شركات بالسوق الرئيسية، و4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "الدكاني" أن قائمة الشركات الجديدة التي تم قيدها بسوق المال لأول مرة، ضمت "ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- ماكرو كابيتال- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي- شركات بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع- دمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، وديجيتايز للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وطاقة عربية".

واستعرض "الدكاني"، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، المبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز التواصل المستمر والشفافية مع المستثمرين، وضمت برامج تدريبية لمسئولي علاقات المستثمرين بهدف إطلاع المستثمرين على آخر المستجدات الخاصة بنشاط الشركات المقيدة، وإلزام الشركات المدرجة بنشر إفصاحاتها باللغتين العربية والإنجليزية، والتنسيق مع أصحاب المصالح لبناء علاقات قوية مع الوزارات ومجموعات الأعمال، إضافة إلى تكثيف استخدام الأدوات الرقمية لنشر الأخبار والبيانات المهمة لتفعيل نظام الإفصاح الإلكتروني، وتشجيع التنافسية من خلال تحفيز التمييز بين مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات من خلال وضع منهجية لترتيب أدائهم.

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