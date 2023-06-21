الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة: ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 23.5% و242 مليار جنيه تداولات بالنصف الأول

البورصة
البورصة

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن تخارج الأجانب من البورصة في الفترة الماضية نتيجة عدم استقرار سعر الصرف.

وأضاف "الدكاني"، خلال مؤتمر استعراض الملفات والأنشطة والمستجدات لأداء البورصة خلال النصف الأول من 2023: دخول الأجانب بشكل قوي في ظل عدم استقرار سعر الصرف أمر صعب، موضحًا أن سعر الصرف العامل المقلق الوحيد، لكن السوق المصرية لا تزال جاذبة ومشرقة، ويتلقى تعليقات إيجابية من الخارج.

وأوضح: نحاول جذب شركات من خارج السوق، لكن التحدي الأكبر في جذب شركات قوية من الخارج عدم وجود صناديق أجنبية مستثمرة بقوة بالسوق المصرية.

أشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن البورصة المصرية هي الأولى عربيًا على مستوى العملات المحلية لكل بورصة على حدة تليها دبي، والبورصة السعودية، كما تخطى رأس المال السوقي تريليون جنيه لأول مرة في 2023.

وقال "الدكاني"، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) ارتفع بنسبة 23.5% من أول العام، وبنسبة 50.9% منذ يناير من عام 2022 وحتى جلسة 18 يونيو الجاري، وحقق المؤشر الرئيسي عائدًا بنسبة 108.2% مقارنة بأقل نقطة في 5 يوليو من عام 2022، كما حقق رأس المال السوقي أعلى من تريليون جنيه ليسجل 1.176 تريليون جنيه في 18 يونيو.

أضاف "الدكاني" أن قيم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية سجلت 242 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ141 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022، وبلغت قيمة التداول على الأسهم 32 مليار جنيه في شهر يونيو عام 2023 مقارنة بـ13 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

وتابع أن البورصة حققت زيادة في رءوس الأموال بلغت 8.3 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى 18 يونيو الجاري، مقارنة بحوالي 6.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، ووزعت الشركات أرباحًا نقدية بلغت 24.7 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى جلسة 18 يونيو الجاري، مقارنة بحوالي 23.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي.

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