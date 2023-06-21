إحالة المتهم بقتل عامل في مشاجرة بسبب لهو الأطفال للجنايات

قررت نيابة السلام إحالة المتهم بقتل عامل فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال بمنطقة السلام لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة إلى أن المتهم محمود.م عاطل قام بالتعدى على جاره بسلاح أبيض مطواه بعد مشاجرة نشبت بينهم بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال.

بداية الواقعة كانت بتلقى مأمور قسم شرطة السلام إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول عامل جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعن نافذ في الصدر.

بالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وكشفت التحريات عن أن المجني عليه تشاجر مع أحد الأشخاص وسدد له طعنة نافذة في الصدر من سلاح أبيض كان بحوزته

أضافت التحريات أن الأهالي نقلوا المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف بأنه لم يتعمد قتله، وتم تحرير محضر بالواقعة