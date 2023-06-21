الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادى: الحكومة جادة فى خطتها لتحفيز الاستثمار

المحاسب سيد عبد
المحاسب سيد عبد العظيم

قال  الخبير الاقتصادي سيد عبدالعظيم،  إن التحفيز للاستثمار من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في الدول المختلفة، ولا يختلف الأمر في مصر.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي تمتلك موارد طبيعية غنية وعددًا كبيرًا من العمالة الماهرة، إلا أنها تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ومن أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يجب على مصر تحفيز الاستثمار في البلاد.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار في مصر، تتيح العديد من الفرص للشركات المحلية والأجنبية للمساهمة في تحسين البنية التحتية للبلاد وتطوير الصناعات المختلفة، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.

وأكد أنه يمكن تحفيز الاستثمار في مصر بعدة طرق، منها تقديم التسهيلات الضريبية للشركات المستثمرة، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومنافسة، وتحسين البنية التحتية للبلاد.

وأوضح أنه من خلال تحفيز الاستثمار في مصر، يمكن تحسين الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذًا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

اقتصاد المصري استثماري اجتماع المجلس اقتصادات اقتصادي ا

الأكثر قراءة

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

أول رد من محمد رمضان على قرار الحجز على فيلته بأكتوبر

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

ما هى الكلمة التى تفتح باب الرزق والعطاء؟.. خالد الجندى يجيب

الرئيس السيسى يزور فرنسا للمشاركة فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

فؤاد بدراوى يعلن رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال