خبير اقتصادى: الحكومة جادة فى خطتها لتحفيز الاستثمار

قال الخبير الاقتصادي سيد عبدالعظيم، إن التحفيز للاستثمار من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في الدول المختلفة، ولا يختلف الأمر في مصر.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي تمتلك موارد طبيعية غنية وعددًا كبيرًا من العمالة الماهرة، إلا أنها تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ومن أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يجب على مصر تحفيز الاستثمار في البلاد.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار في مصر، تتيح العديد من الفرص للشركات المحلية والأجنبية للمساهمة في تحسين البنية التحتية للبلاد وتطوير الصناعات المختلفة، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.

وأكد أنه يمكن تحفيز الاستثمار في مصر بعدة طرق، منها تقديم التسهيلات الضريبية للشركات المستثمرة، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومنافسة، وتحسين البنية التحتية للبلاد.

وأوضح أنه من خلال تحفيز الاستثمار في مصر، يمكن تحسين الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذًا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة.