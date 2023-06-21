"عمل الأقصر" تشارك فى ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في الندوة التثقيفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي نظمتها هيئة التأمين الصحي بالأقصر، للتعريف بالمنظومة والرعاية الصحية التي تقدمها لمواطني المحافظة باختلاف الفئات والقطاعات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية بتوعية العمال بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على سلامتهم من أجل زيادة الإنتاج.

وأوضح هشام محمد عبدالله، مدير مديرية العمل بالأقصر في تقريره للوزارة، أنه تناولت كلمته خلال الندورة دور مديرية العمل بالأقصر والتعاون مع المنظمات النقابية في التوعية بالمنظومة، وتمت مناقشة السلبيات، والتي تم رصدها من خلال النقابيين فى منظماتهم النقابية والسعي لتدارك هذه السلبيات، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة بمحافظة الأقصر.