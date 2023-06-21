محافظ بورسعيد يلتقي أئمة المساجد والدعاة استعدادًا لـ"الأضحى" (صور)

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الأربعاء، عددًا من أئمة المساجد بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع أئمة المساجد واستعدادات بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى مقدمًا التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة والدكتور جمال، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وعدد من الأئمة بالمحافظة.

رحب محافظ بورسعيد بالدعاة والأئمة قائلًا:"أتشرف بوجودي مع الدعاة ومعمرين مساجد الله، مؤكدًا خلال كلمته، على الدور المهم لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التي تعمل في الاتجاهات، لافتًا إلى أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، لافتا إلى تقديم الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة.

أشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع السادة الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، ومتابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقا من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني والتوعوي.

وتقدم د.جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد بالشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته ودعمه المستمر لأوقاف بورسعيد سواء الدعم المادي أو المعنوي، مؤكدًا أن محافظ بورسعيد حريص دائمًا علي زيارة معظم المساجد ويسعى دائمًا لمعرفة أحوال المواطنين والعاملين في مختلف الجهات.

وجه المحافظ برفع كفاءة محيط المساجد وساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بنظافة المساجد والاستعداد لصلاة عيد الأضحى، خدمة لبيوت الله (عز وجل) التي هى شرف لنا، وواجبنا تهيئتها على أفضل وجه.

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