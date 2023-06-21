الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة ومحافظ القاهرة يبحثان التعاون لإعادة إحياء "كبريتاج حلوان"

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث مشروع إعادة إحياء "كبريتاج حلوان"، في إطار جهود الدولة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل الاستفادة من "كبريتاج حلوان"، إذ قدم محافظ القاهرة عرضًا مفصلاُ حول المنتجع الاستشفائي، والذي تم افتتاحه عام 1899، ومكانته التي حظي بها في الكثير من الموسوعات العالمية للعلاج الطبيعي بالمياه، وتوافد عليه السائحون للعلاج آنذاك.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير اطلع على الموقف الحالي لكبريتاج حلوان، وما وصلت إليه المبانى الملحقة به، سواء الإدارية أو الاستشفائية، كما اطلع الوزير على الموقف الحالي لمركز حلوان الكبريتي التابع لوزارة الصحة، والذي يقدم خدمات العلاج الطبيعي.

وتابع عبدالغفار أن الجانبين ناقشا الرؤية المستقبلية في التعاون لإحياء مشروع "كبريتاج حلوان"، حيث اتفقا على سرعة التعاون مع أحد المكاتب الهندسية لوضع تصور لتطوير المشروع، حيث أكد الوزير تقديم التعاون الكامل مع محافظة القاهرة ليضاف المنتجع إلى خريطة منتجعات الاستشفاء في مصر.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وضع مشروع إحياء "كبريتاج حلوان" على رأس أولويات العمل، ليضاف إلى الوجهات السياحية العالمية بمحافظة القاهرة، والتي ستصبح العاصمة الرائدة والوجهة السياحية، والثقافية، والفنية، والعملية والعلمية بحلول عام 2030، موجهًا الشكر لوزير الصحة لتعاونه المثمر مع المحافظة ودعمه المنظومة الصحية، مما يسهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
وزير الصحة محافظ القاهرة كبريتاج حلوان السياحة العلاجية جهود الدولة

الأكثر قراءة

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

البنك المركزى يعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال