الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد نجيب يحرز فضية بطولة إيطاليا الدولية للباراكانوى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توج النقيب أحمد نجيب، لاعب منتخبنا الوطني للباراكانوي بالميدالية الفضية لبطولة إيطاليا الدولية للباراكانوي والاسبرنت، والتي استضافتها مدينة اورونزوا الإيطالية، بمشاركة 9 دول.

وأكد أحمد نجيب أن المشاركة في بطولة إيطاليا الدولية جاءت ضمن الاستعدادات والتحضير لبطولة العالم بألمانيا أولى محطات التأهيل لباراليمبياد باريس، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من  ٢٣ إلى ٢٦ أغسطس المقبل.

وقال نجيب: عقب انتهاء بطولة ألمانيا سوف انتقل من ألمانيا إلى فرنسا مباشرة؛ للمشاركة ببطولة كأس العالم والمقرر أن تقام في الفترة من  ٣٠ أغسطس إلى الأول من سبتمبر.. سوف أدخل بمعسكر هناك حتى يوم 8 أكتوبر، قبل السفر لفرنسا للمشاركة في كأس العالم بنفس المجري المائي الذي يشهد إقامة منافسات اللعبة بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

IMG-20230621-WA0046
IMG-20230621-WA0046
IMG-20230621-WA0045
IMG-20230621-WA0045
الإيطالية البارالمبية السفر لفرنسا الميدالية الفضية بطولة كأس العالم باريس 2024 بمشاركة 9 دول

الأكثر قراءة

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البنك المركزى يعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

إخلاء سبيل الراقصة بوسى بكفالة 3 آلاف جنيه

طرح أول شركة بالبورصة المصرية فى 2023 بعد إجازة عيد الأضحى

"التعليم" تعلن تفاصيل امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

لا شيء مجاني عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75