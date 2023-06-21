أحمد نجيب يحرز فضية بطولة إيطاليا الدولية للباراكانوى

توج النقيب أحمد نجيب، لاعب منتخبنا الوطني للباراكانوي بالميدالية الفضية لبطولة إيطاليا الدولية للباراكانوي والاسبرنت، والتي استضافتها مدينة اورونزوا الإيطالية، بمشاركة 9 دول.

وأكد أحمد نجيب أن المشاركة في بطولة إيطاليا الدولية جاءت ضمن الاستعدادات والتحضير لبطولة العالم بألمانيا أولى محطات التأهيل لباراليمبياد باريس، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ أغسطس المقبل.

وقال نجيب: عقب انتهاء بطولة ألمانيا سوف انتقل من ألمانيا إلى فرنسا مباشرة؛ للمشاركة ببطولة كأس العالم والمقرر أن تقام في الفترة من ٣٠ أغسطس إلى الأول من سبتمبر.. سوف أدخل بمعسكر هناك حتى يوم 8 أكتوبر، قبل السفر لفرنسا للمشاركة في كأس العالم بنفس المجري المائي الذي يشهد إقامة منافسات اللعبة بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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