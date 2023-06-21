"القاهرة الإخبارية": إصابة 12 فلسطينيًا بالرصاص الحى فى رام الله

أصيب 12 فلسطينيًا بالرصاص الحي وأكثر من 100 آخرين جراء اعتداءات للمستوطنين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" بأن نداءات استغاثة انطلقت من سكان البلدة بعد حرق المستوطنين منازلهم وممتلكاتهم، مؤكدة أنه لا يوجد أمان في هذه اللحظات.

فيما أشارت مصادر طبية إلى إصابة 100 شخص بالاختناق خلال عدوان المستوطنين على ترمسعيا في رام الله.

من جانبه، قال رئيس بلدية ترمسعيا إن نحو 400 مستوطن أضرموا النيران في 60 سيارة و30 منزلًا في البلدة.