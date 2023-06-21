الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "ليلة شعر" في مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية

مركز جمال عبد الناصر
مركز جمال عبد الناصر الثقافي

يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية؛ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء غدً الخميس 22 يونيو "ليلة شعر - open mic "، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية خلال الإجازة الصيفية.

تبدأ الأمسية التى يديرها الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين بتقديم مجموعة من الشعراء الشباب عدد من أعمالهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجمهور الحاضرين لتقديم بعض تجاربهم الشعرية، ويختتم اللقاء بتقديم الفنان إبراهيم نصير عدد من أشهر القصائد المغناة. 

جدير بالذكر أن "ليلة شعر" هو اللقاء الثاني من سلسلة "لقاء البيت" ، وهو لقاء شهري متنوع يناقش عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والإجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، ونقله وإتاحة الفرصة للتجارب و المبادرات الواعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية قطاع صندوق التنمية الثقافية الأنشطة الثقافية ميسرة صلاح الدين الفنان إبراهيم نصير لقاء البيت

الأكثر قراءة

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البنك المركزى يعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

إخلاء سبيل الراقصة بوسى بكفالة 3 آلاف جنيه

طرح أول شركة بالبورصة المصرية فى 2023 بعد إجازة عيد الأضحى

"التعليم" تعلن تفاصيل امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

لا شيء مجاني عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75