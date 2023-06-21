غدًا.. "ليلة شعر" في مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية

يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية؛ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء غدً الخميس 22 يونيو "ليلة شعر - open mic "، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية خلال الإجازة الصيفية.

تبدأ الأمسية التى يديرها الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين بتقديم مجموعة من الشعراء الشباب عدد من أعمالهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجمهور الحاضرين لتقديم بعض تجاربهم الشعرية، ويختتم اللقاء بتقديم الفنان إبراهيم نصير عدد من أشهر القصائد المغناة.

جدير بالذكر أن "ليلة شعر" هو اللقاء الثاني من سلسلة "لقاء البيت" ، وهو لقاء شهري متنوع يناقش عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والإجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، ونقله وإتاحة الفرصة للتجارب و المبادرات الواعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.