الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مديرية العمل بأسيوط تنظم جولة لمراجعة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، جولة ميدانية لفرع  شركة المقاولون العرب بالمحافظة لمراجعة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ بشكل دوري ومنتظم تفادياً لتعرض المنشأة لأي مخاطر، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التأكد من تطبيق الشركات لإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على  سلامة العمال والمنشآت .

وأكد على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط خلال لقائه بالمهندس مصطفى عبد المقصود مدير شركة المقاولون العرب فرع أسيوط، على أهمية مراجعة خطط الطوارئ وإجراءات السلامة والحماية والوقوف على آخر المعدات المستخدمة، فضلاً عن شرح أهمية إستخدام العاملين لأدوات ومهمات السلامة، والمخاطر التي قد تقع حال عدم استخدام تلك الأدوات، وكذلك اتباع إجراءات السلامة بالمواقع حفاظاً على أرواحهم، وكذلك المحافظة على سلامة المنشأة.

وأضاف مدير المديرية: خلال الجولة تم تفقد مواقع العمل والإنتاج للاطمئنان فيها على سير العمل بشكل منتظم دون أي معوقات، كما استمع لشرح عن حجم الأعمال التي تنفذها الشركة بسواعد أبنائها وعمالها الأوفياء المخلصين، مشيداً بحجم الجهود المبذولة من جانب الشركة والتي تعد واحدة من أهم الشركات التي وُلدت عملاقة في مجال المقاولات والإنشاءات، وفي ذات السياق نقل مدير المديرية تحيات وتقدير الوزير حسن شحاته وزير العمل لجميع القيادات بالشركة والسادة العاملين بها، مؤكداً أن عمال مصر هم عماد التنمية والمسئولون عن رسم وصياغة ملامح خريطة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن وزارة العمل ومديرية أسيوط دائماً ما تكون حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للعمال.

رافقه خلال جولته التفقدية خالد ميرغني مدير إدارة السلامة بمديرية العمل بأسيوط، وعمر عبد الراضي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة.

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