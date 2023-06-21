إحالة أوراق المتهمين بإزهاق روح صاحب مصنع حلويات للمفتي

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة أوراق المتهمين بإنهاء حياة صاحب مصنع حلويات وموظف سابق بحي أول المحلة إلى مفتي الجمهورية.

وحرصت هيئة المحكمة سماع أقوال المتهمين ومحامي الدفاع عنهم حيث طالبوا بتحويل القيد الوصفي للقضية من القتل العمد والتربص إلي قتل دفاعا عن النفس، لافتين إلى أن المجني عليه اشتبك مع المتهمين بسبب خلافات مالية بمكان محل العمل المشترك بينهم .



في المقابل طالبت النيابة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لما ارتكبوه في حق المجني عليه بربطه بالحبال برقبته وضربه حتّى الموت بسبب خلافات مالية ودوافع أسرية، مشيرين إلي أهمية إحالة أوراق المتهمين إلي فضيلة المفتي للتطبيق حق الاعدام ضدهما.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور الأهالي علي جثة هشام السمسار صاحب مصنع مخبوزات وموظف سابق بحي أول المحلة 62 سنة جثة هامدة وبها علامات تعذيب وتم عرضه على الطب الشرعي.

بتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من ضبط المتهمين شريف طلعت ومحمود سبح الله وبعرضهم علي النيابة اعترفوا بارتكاب الجريمة طمعا في أموال لدي الضحية.

أكد أحد المتهمين أن المجني عليه يعد زوج شقيقته وكثيرا ما تسبب في خلافات أسرية معه لعدم تكفله بعلاجها طوال رحلة زواج استمرت لمدة 15 سنة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وإحالة المتهمين للمحاكمة.