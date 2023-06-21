الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

CIB يحصل على جائزة أفضل مؤسسة لتطبيق ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في مصر

ياسمين حميدة رئيس
ياسمين حميدة رئيس علاقات المستثمرين أثناء تسلمها الجائزة

حصل CIB – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – على جائزة "أفضل مؤسسة لتطبيق ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في مصر" خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية (ACFM) الذي عُقد في مسقط، بسلطنة عمان.

جدير بالذكر أن CIB - المؤسسة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية (EGX) التي تم اختيارها للحصول على هذه الجائزة تقديرًا لجهود البنك في التطبيق الشامل لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في جميع العمليات والسياسات والتقارير الخاصة به، وكذلك استراتيجية بناء القدرات والتحول الرقمي للبيانات.

وفي هذا السياق، صرحت د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام في CIB أن البنك بدأ مسيرته في مجال الاستدامة والتمويل المستدام منذ عام 2013، وأنه أصدر أول سندات خضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) خلال عام 2021.

وأضافت أن ذلك قد استدعى إرساء منظومة متكاملة لدمج معايير الاستدامة في جميع السياسات وأدلة العمل واستراتيجيات البنك وذلك إلى جانب توافر حوكمة قوية للاستدامة داخل البنك وهو ما مكّنه من إنشاء إطار مؤسسي وبنية أساسية ساهمت في نجاح السندات الخضراء وإطلاق برامج متنوعة للتمويل المستدام.

ومن جانبها، قالت ياسمين حميدة، رئيس علاقات المستثمرين  بـCIB بعد استلامها للجائزة، إن المستثمرين يدعمون باستمرار المؤسسات التي تطبق ممارسات الاستدامة البيئية و المجتمعية ومبادئ الحوكمة باعتبارها أداة للنمو وقياس الأداء. وأضافت أن البنك يواصل تطبيق مبادئ الاستدامة على مستوي العمليات كجزء أساسي من استراتيجية البنك والافصاح عنها وفقًا لاحتياجات المستثمرين وأفضل الممارسات العالمية.

جدير بالذكر أن CIB يقوم بإصدار تقارير الاستدامة السنوية وفقًا لمعايير تقارير الاستدامة العالمية (GRI) منذ عام 2015. وفي عام 2021، تضمن تقرير الاستدامة الصادر عن البنك معايير مجلس مسائلة الاستدامة (SASB)، ليصبح أول بنك في مصر والمنطقة يقوم بذلك. بالإضافة إلى ذلك، CIB هو أول بنك تجاري في مصر وإفريقيا يقوم بإصدار تقرير البصمة البيئية، وتقرير المبادئ المصرفية المسؤولة، إلى جانب تقرير التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر وتقرير مبادئ خط الاستواء.

ويقوم البنك حاليًا بإصدار تقرير متكامل يتضمن مجموعة من أطر العمل الخاصة بالاستدامة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتغير المناخ، تمهيدًا لتنفيذ قرارات مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) فيما يتعلق بتطبيق معايير الإفصاح المالي الدولية ( IFRS).

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