الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"بيت الزكاة" يطلق مبادرة "فرحة" لتيسير الزواج

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج بجميع محافظات الجمهورية، على أن يبدأ تقديم الطلبات بدءًا من اليوم وحتى نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» في بيانٍ له اليوم الأربعاء، حرصه على تقديم المساعدة للشباب المقبل على الزواج وغير قادر على تحمل أعباء الحياة عن طريق مساعدتهم في شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام إجراءات الزواج.

وأوضح البيان أن التقديم للاستفادة من مبادرة «فرحة» سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني :https://baitzakat.org.eg/ZakatRequest/?id=10 

وأشار «بيت الزكاة» إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم، هي:
- صورة البطاقة الشخصية للأب والأم.
- صورة البطاقة الشخصية للعروس.
- صورة شهادات الميلاد للأخوة والأخوات.
- صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من ٦ أشهر.
- صورة عقد الإيجار.
- برنت تأمينات اجتماعية.
- صورة إيصال مرافق/ كهرباء أو غاز أو مياه.

وأكد البيان أن بيت الزكاة والصدقات المصري يهدف إلى التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر فضلا عن صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.

وأوضح بيت الزكاة أنه سيتم خلال المبادرة تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية، كمساهمة من بيت الزكاة في مشاركة الآباء أو من يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج أو من لم يستطع تلقى تلك الخدمة من الهيئات والجهات المعنية والجمعيات الخيرية في مناطق سكنهم.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

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