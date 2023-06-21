الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إرشادات الصحة العالمية للحجاج خلال فترة الحج

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

وضعت منظمة الصحة العالمية قائمة بالتوصيات التي ينبغي على كل حاج اتباعها وهي تتفق مع الاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية للوافدين إليها في موسم الحج لهذا العام. 

وأوصت منظمة الصحة العالمية، الدول التي يفد منها الحجاج الأخذ بعين الاعتبار وجود حد أدنى من الاستطاعة البدنية للحاج، كما تحذر من الخطورة العالية للإصابة بالأمراض المعدية لدى كبار السن وحالات الإصابة الشديدة بالأمراض المزمنة مثل حالات السرطانات المتقدمة وأمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو الكبد أو الكلى أو الشيخوخة.

كما أوصت منظمة الصحة العالمية القادمين للحج والمصابون بأمراض مزمنة بإصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها وإصطحاب كمية كافية من هذه الأدوية في أغلفتها الأصلية. 

كما توصى منظمة الصحة العالمية الحجاج بضرورة تحديث تحصينهم ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديري المائي، والنكاف.

الأمراض التنفسية المعدية

تنصح منظمة الصحة العالمية الحجاج بالتقيد بالإرشادات الصحية التالية:
• غسل اليدين بالماء والصابون أو المطهر، خاصة بعد السعال والعطس، وبعد استخدام المرحاض، وقبل تحضير وتناول الطعام، وبعد لمس الحيوانات.
• استخدام المناديل عند السعال أو العطاس والتخلص منها في سلة النفايات.
• ارتداء الكمامات عندما تكون في أماكن مزدحمة وتغييرها بكمامات جافة عند تبللها.
• تجنب الإحتكاك المباشر بالأشخاص الذين يظهر عليهم الأمراض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية.
• تجنب الإحتكاك المباشر مع الإبل في المزارع أو الأسواق أو الحظائر و تجنب شرب الحليب غير المبستر أو تناول اللحوم النيئة أو المنتجات الحيوانية التي لم يتم طهيها جيدًا.

الأمراض المنقولة بالماء والغذاء

تنصح منظمة الصحة العالمية الحجاج بالتقيد بالإرشادات الصحية التالية:
• الحرص على تنظيف اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد الخروج من دورة المياه.
• الحرص على غسل الخضار والفواكه الطازجة جيدًا.
• حفظ الطعام في درجات حرارة آمنة.
• يجب طهي الطعام جيدًا.
• عدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة.

الإجهاد الحراري وضربات الحرارة

تنصح منظمة الصحة العالمية الحجاج بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كافية من الماء خاصة الأفراد الأكبر سنًا، كما تنصح بضرورة مراجعة الطبيب المعالج قبل الحج، للحجاج الذين يتناولون أدوية تؤدي إلى تفاقم الجفاف مثل مدرات البول. 

حمى الضنك وفيروس زيكا

تنصح منظمة الصحة العالمية الحجاج باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات البعوض، بما في ذلك ارتداء ملابس واقية (يفضل اللون الفاتح) وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم، واستخدام الحواجز المادية مثل النوافذ والأبواب المغلقة واستخدام طارد الحشرات وفق الإرشادات الملصقة على المنتج (على الجلد أو على الملابس).

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