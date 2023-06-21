محافظ الإسكندرية: إنجاز 85% من مشروع حلقة السمك والانتهاء منه خلال 4 أشهر

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، آخر مستجدات أعمال مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك حضارية وسياحية تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وخلال الجولة، قال المحافظ إنه تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير حلقة السمك بنسبة 85%، ومن المقرر الانتهاء منها خلال من 3 إلى 4 أشهر.

ووجه المحافظ الشكر لأساتذة كلية الهندسة ولجميع القائمين على هذا العمل المهم، مشيدًا بجميع الجهود المبذولة لإخراجه بشكل يليق بالوجهة الحضارية لمحافظة الإسكندرية.

وأكد المحافظ أن تطوير حلقة السمك يأتي انطلاقًا من كونها أهم سوق لتجارة الأسماك الجملة والقطاعي فى نطاق الوجه البحرى، وترتبط بوضعها الحالى ارتباطًا وثيقاً بميناء الصيادين على ساحل البحر المتوسط وكذلك حركة مراكب الصيد.

واطمأن المحافظ؛ على سير العمل بالمشروع، مؤكداً أن جميع الأعمال تسير بشكل جيد، وأضاف أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات التطويرية الهامة بالإسكندرية، حيث يعمل على زيادة العائد الاقتصادى لحلقة السمك وتطويرها بشكل حضارى، مع الحفاظ على القيمة التراثية لمباني الحلقة التاريخية، على النحو الذى يعكس القيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية.

الجدير بالذكر، أن المشروع يشمل توسعة حلقة الأسماك الحالية من خلال إنشاء مبني جديد بمساحة 2000 م2، على الأرض الفضاء المجاورة للحلقة، ليتم نقل كافة الأنشطة التجارية من مـزادات الجملة والتجزئة إليه، وكذلك ترميم المبني التراثي، وإحلال وتجديد المبنى الملحق بالحلقة الحالية، ليكون بمثابة الذراع الاستثمارية للمشروع من خلال مجموعة من المطاعم ذات المستوى العالي، والتي تقدم خدمات متميزة تليـق بالقيمة التراثية وكذلك القيمة الاقتصادية الحقيقية للموقع.

كما يشمل أيضاً مجموعـة مـن الأعـمـال الكهروميكانيكية، واستخدام الدراجات الكهربائية، لوضـع آلـيـة مناسبة لنقـل الأسـمـاك مـن مـيـنـاء الصيد للحلقة.