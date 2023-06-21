حملات رش مكثفة لمكافحة البعوض والذباب في كفر صقر بالشرقية

أطلقت الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، حملات رش مكثفة بجميع شوارع وقطاعات المدينة، وعددًا من القرى التابعة لها، باستخدام سيارة رش المبيدات، لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض والذباب، خاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، للقضاء علي هذه الحشرات للحفاظ على صحة المواطنين.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب جمال نور الدين، محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس صبحي الهادي، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وإشراف الإدارة الصحية، بتكثيف حملات رش الذباب والبعوض وتطهير البرك والمستنقعات بنطاق مركز كفر صقر، لمنع انتشار الأوبئة والأمراض والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة التي جاءت بإشراف وحدة الملاريا، بمشاركة سيارات محملة بالأجهزة، الأحياء والشوارع والمصالح الحكومية والأسواق بمدينة كفر صقر، بالتزامن الأعمال اليومية لتغطية أنحاء المدينة ومقاومة اليرقات بالمصارف وأماكن تجمع المياه.

وتم إطلاق حملة بنطاق عدد من قري مركز كفر صقر تضمنت فري ابن العاص والهجارسة والرباعى والفرايين وناطورة وأبو شرابية وحانوت وسنجها وشنيط الحرابوة لمكافحة الناموس والذباب بالشوارع وأماكن التجمع «المستنقعات والمجاري المائية، والبرك».

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء مجالس المراكز والمدن، على ضرورة تكثيف جهود النظافة العامة ومكافحة الذباب فى جميع المدن يوميا، فيما قال المهندس صبحي الهادى، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، إنه يتم الدفع بسيارات رش المبيدات، للقضاء على الذباب والحشرات الطائرة بشوارع المدينة، خاصة تجمعات ومقالب القمامة والحاويات وصناديق القمامة وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملات دائمة وبكثافة تجوب الشوارع والقرى بجميع إدارات المحافظة شمالا وجنوبا، وتشمل المزارع الحيوانية ومحطات الألبان وأماكن المتنزهات العامة، وأن سبب انتشار الناموس والذباب فى الفترة الأخيرة، يرجع إلى تغير المناخ بين فصل الصيف والشتاء، ونشاط الحشرات فى ظروف المناخية تظهر بصورة كبيرة

ويتسبب في انتشار الذباب بكثافة خلال الفترة الحالية وأشار مسعود أن هناك توجيهات لإدارة الأمراض المتوطنة قسم مكافحة الحشرات بتكثيف عمليات الرش في الشوارع ورش مقالب القمامة، للقضاء على الذباب وتكثيف حملات رش الذباب والناموس باستمرار.