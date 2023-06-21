الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الثالوث النووي الروسي.. بوتين يوجه رسالة ضمنية شديدة اللهجة إلى العالم

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تعزيز الثالوث النووي الروسي يسمح لروسيا بضمان الردع والحفاظ على توازن القوى في العالم.

وأضاف الرئيس الروسي خلال كلمته أمام خريجي مؤسسات التعليم العسكري نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المعدات والمدرعات والصواريخ الروسية الجديدة ومنظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتابع: "سنواصل إنتاج هذه المنظومات، وعلينا العمل كثيرًا من أجل ترقية جودة المعدات العسكرية الروسية اعتمادًا على قدراتنا البشرية".

واستكمل: "سنواصل أيضًا عملنا في تعزيز المدفعية والإنتاج الجماعي للمعدات الروسية الجديدة التي أثبتت نجاحها في العملية العسكرية بأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه يجب تزويد جميع وحدات القوات الروسية بتلك المعدات والأسلحة.

الثالوث النووي الروسي قوات الثالوث النووي الروسي ​​​فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاهرة الإخبارية

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