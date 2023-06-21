الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يعرض الظهير الأيسر للترسانة على أوسوريو

أوسوريو
أوسوريو

عرضت اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، يسري وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل بيراميدز في منافسة مع الزمالك لضم اللاعب يسري وحيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط حمدي وحيد بعقد ممتد مع الترسانة حتى موسم 2025.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو في المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، في دور 16 من بطولة كأس مصر.

ونجح الفارس الأبيض في الوصول لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما تخطى بروكسي في دور الـ32 بنتيجة 3-2، بعدما وصلت المباراة للأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على فاركو، ومواصلة مشواره في بطولة كأس مصر، للتتويج ببطولة ومصالحة الجماهير.

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