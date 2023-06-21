الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب الخطف.. حبس عصابة سرقة المواطنين بمنطقة الساحل

حبس
حبس

قررت نيابة الساحل، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بمنطقة الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين، لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الساحل، وضبطت بحوزتهما حقيبة عثر بداخلها على "مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- سماعة" مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمنية استخدام دراجة نارية أسلوب التحريات الدراجة القاهرة القانونية المجني عليه

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