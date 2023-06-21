محمد حمزة يتوج بذهبية سلاح الشيش ببطولة إفريقيا للمبارزة

حقق محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، الميدالية الذهبية بمنافسات فردي الرجال ببطولة إفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن حمزة من الفوز في المباراة النهائية على علاء الدين أبوالقاسم بنتيجة 15-6 ليفوز بذلك حمزة بالميدالية الذهبية بينما يحصل أبوالقاسم على المركز الثاني والميدالية الفضية.

فيما حصل كل من عبدالرحمن طلبة ومحمد حسن على الميداليتين البرونزيتين، وذلك بعد تأهلهما لنصف النهائي قبل أن يخسر طلبة من علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-13 بينما خسر محمد حسن من محمد حمزة بنتيجة 15-4.

وكان قد شهد اليوم إقامة منافسات كل من فردي الرجال لسلاح الشيش، بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو أسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كلًا من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان إنستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية، حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأوليمبياد باريس 2024.