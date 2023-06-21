الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد حمزة يتوج بذهبية سلاح الشيش ببطولة إفريقيا للمبارزة

ببطولة أفريقيا للمبارزة
ببطولة أفريقيا للمبارزة

حقق محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، الميدالية الذهبية بمنافسات فردي الرجال ببطولة إفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن حمزة من الفوز في المباراة النهائية على علاء الدين أبوالقاسم بنتيجة 15-6 ليفوز بذلك حمزة بالميدالية الذهبية بينما يحصل أبوالقاسم على المركز الثاني والميدالية الفضية.

فيما حصل كل من عبدالرحمن طلبة ومحمد حسن على الميداليتين البرونزيتين، وذلك بعد تأهلهما لنصف النهائي قبل أن يخسر طلبة من علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-13 بينما خسر محمد حسن من محمد حمزة بنتيجة 15-4.

وكان قد شهد اليوم إقامة منافسات كل من فردي الرجال لسلاح الشيش، بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.
ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو أسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كلًا من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان إنستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية، حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأوليمبياد باريس 2024.

جهاز سلاح الشيش محمد حمزة علاء الدين أبوالقاسم بصالات حسن مصطفى ببطولة أفريقيا للمبارزة محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش الميدالية الذهبية

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس هيئة قناة السويس يُعلن طرح 20% من أسهم "الرباط وأنوار السفن" في البورصة

بعد 9 سنوات من الحكم.. إشادات قبطية بأوضاع المسيحيين في عهد السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة