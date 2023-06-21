الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة.. ومطالب بوضع ضوابط

النائب ايهاب منصور
النائب ايهاب منصور

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ووجهه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإجراءات التي تتبعها الوزارة للحد من ظاهرة تسريب إمتحانات الثانوية العامة المتكررة سنويًا.

وقال منصور، في سؤاله، إن التعليم هو أحد أهم أعمدة الدولة ومؤشر تقدمها وتساءل عن الإجراءات التي تمت تجاه من يقومون بهذه التسريبات وقد حدثت على سبيل المثال العام الماضي من مظروف الأسئلة الاحتياطية.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بالعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار وقائع تسريب الامتحانات، مشددا: "يجب على الوزارة أن تصع حدٌا لهذا الأمر المتكرر سنويا".

 

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