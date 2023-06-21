الكشف عن مواجهات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2023 - 2024

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواجهات الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2024).

ويبدأ سباق التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، عندما يستضيف نادي لي مان (بطل هونج كونج)، فريق هايبونج الفيتنامي يوم 15 أغسطس في الدور التمهيدي، ويتأهل الفائز لمقابلة إينشيون يونايتد الكوري الجنوبي ضمن دور ملحق الحسم يوم 22 أغسطس.

في المقابل، يلتقي نادي رينجرز من (هونج كونج)، مع بالي يونايتد الإندونيسي يوم 16 أغسطس، ويتأهل الفائز لمقابلة حامل اللقب أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم 22 أغسطس.

كما يشهد يوم 22 أغسطس، مواجهة زيجيانج الصيني مع بورت التايلاندي، في حين يتقابل شنجهاي بورت الصيني مع باثوم يونايتد التايلاندي، وذلك في مواجهتين مؤهلتان إلى دور المجموعات.

وفي منطقة غرب آسيا، يلتقي نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي مع ضيفه الوحدات الأردني، يوم 15 أغسطس، على أن يتأهل الفائز لمقابلة النصر السعودي يوم 22 أغسطس في دور ملحق الحسم.

في المقابل، يلتقي نادي الشارقة الإماراتي مع ضيفه باشوندارا كينجز من بنجلادش، على أن يتأهل الفائز لمقابلة تراكتور الإيراني.

ويلتقي نادي «إيه جي ام كي» الأوزبكي مع ضيفه نادي السيب العماني بطل كأس الاتحاد الآسيوي 2022، ويتأهل الفائز لمواجهة العربي القطري، في حين تجمع آخر مواجهات دور ملحق الحسم بين الوكرة القطري وضيفه نافباهور الأوزبكي.