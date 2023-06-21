الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أثارت واقعة اعتداء معيد على أستاذه بإطلاق الخرطوش عليه، في جامعة طنطا، أمس الثلاثاء، حالة كبيرة من الجدل، خلال الساعات الماضية.

المعيد في كلية الطب جامعة طنطا، اعتدى على أستاذ جراحة القلب والصدر داخل إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى التعليمي، ما أدى إلى حدوث حالة من الذعر بين المترددين على المستشفى.

وجرى القبض على المعيد المتهم، واستمرت التحقيقات معه أكثر من 6 ساعات داخل نيابة قسم أول طنطا، وانتهت بقرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث لحين انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.

الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، قال إن حادثة اعتداء معيد على أحد الأساتذة بالكلية فردية، مشيرًا إلى أن الكلية توجد بها 13 مستشفى، وتُجري 116 ألف عملية سنويًا، علاوة على استقبال مليون و700 ألف مريض سنويًا.

وأضاف "غنيم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأمر برمته حاليًا في ولاية النيابة العامة، لافتًا إلى أنه جرى تفريغ جميع كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة، صوتًا وصورة، بمعرفة جهات التحقيق.

وأوضح أن الكلية أجرت تحقيقًا إداريًا، واستمعت إلى شهود الواقعة، وتم رفع التحقيق إلى الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، لاتخاذ ما يلزم.

أما عن السبب وراء الواقعة، كشف مصدر داخل جامعة طنطا، أن المعيد المتهم كان تقدم بطلب للنقل من قسم جراحة القلب والصدر الذي يتولى مسئوليته المجني عليه، إلى قسم التشريح.

المعيد وألاستاذ نيران صديقه داخل الحرم الجامعى بجامعة

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس هيئة قناة السويس يُعلن طرح 20% من أسهم "الرباط وأنوار السفن" في البورصة

بعد 9 سنوات من الحكم.. إشادات قبطية بأوضاع المسيحيين في عهد السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة