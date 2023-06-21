معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

أثارت واقعة اعتداء معيد على أستاذه بإطلاق الخرطوش عليه، في جامعة طنطا، أمس الثلاثاء، حالة كبيرة من الجدل، خلال الساعات الماضية.

المعيد في كلية الطب جامعة طنطا، اعتدى على أستاذ جراحة القلب والصدر داخل إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى التعليمي، ما أدى إلى حدوث حالة من الذعر بين المترددين على المستشفى.

وجرى القبض على المعيد المتهم، واستمرت التحقيقات معه أكثر من 6 ساعات داخل نيابة قسم أول طنطا، وانتهت بقرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث لحين انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.

الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، قال إن حادثة اعتداء معيد على أحد الأساتذة بالكلية فردية، مشيرًا إلى أن الكلية توجد بها 13 مستشفى، وتُجري 116 ألف عملية سنويًا، علاوة على استقبال مليون و700 ألف مريض سنويًا.

وأضاف "غنيم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأمر برمته حاليًا في ولاية النيابة العامة، لافتًا إلى أنه جرى تفريغ جميع كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة، صوتًا وصورة، بمعرفة جهات التحقيق.

وأوضح أن الكلية أجرت تحقيقًا إداريًا، واستمعت إلى شهود الواقعة، وتم رفع التحقيق إلى الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، لاتخاذ ما يلزم.

أما عن السبب وراء الواقعة، كشف مصدر داخل جامعة طنطا، أن المعيد المتهم كان تقدم بطلب للنقل من قسم جراحة القلب والصدر الذي يتولى مسئوليته المجني عليه، إلى قسم التشريح.