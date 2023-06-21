محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها كافة المديريات والمصالح والوحدات المحلية والإدارات بالاستعداد التام؛ لتقديم كافة الخدمات على أعلى مستوى مع تواجد جميع القيادات المسئولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة.

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق بين الوحدات المحلية، والطب البيطري، والصحة، والبيئة؛ لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، وتشكيل فرق للتدخل السريع بمرافق المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة يومياً، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات الكسح لجميع المجازر طوال الـ 24 ساعة خلال فترة ما قبل العيد، وأثناء العيد، وبعد العيد؛ لكسح مياه الصرف من المجازر أولا بأول.

ووجه "الفقي" كذلك برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة مجانا وفورا دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، بالإضافة الى قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل، مشيرا إلى تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للتدخل السريع لوقف أي أعمال بناء مخالفة خلال أيام العيد.

وشدد "الفقي" على مسئولي التموين بالمحافظة بتكثيف الحملات الدورية لمراجعة موقف صلاحية اللحوم المعروضة خلال فترة العيد، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى المرور على شوادر اللحوم ومراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز، وأسطوانات البوتاجاز والوقود.

كما استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما التقى اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة 156 مواطنا.

وتنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة اسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وأشار "الفقي" إلى إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم.