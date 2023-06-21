محافظ الدقهلية يستعرض أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باللواء ماجد السرت مندوبا عن وزارة الإنتاج الحربي وذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية ونها فهمي مدير عام العلاقات والمراسم وبدر السيد مدير عام التعاقدات وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والمهندسة ندا قطامش مدير التصميمات بمديرية الإسكان.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التصميمات الخاصة لاستكمال أعمال التطوير لحديقة الحيوان بالمنصورة وأيضا استعراض ومناقشة التصميمات الخاصة بتطوير حديقة شجرة الدر بالمنصورة وذلك تحقيقا لمطلب أبناء المنصورة.

وأكد “مختار” ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة داخل الحدائق بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق صالح المحافظة.



وقال "مختار" إن أعمال تطوير حديقة الحيوان تشمل مناطق خدمات وبحيرة ألعاب مائية وحديقة حيوانات أليفة ومبيت لها وأسواق وسلسلة مطاعم ومنطقة ألعاب أطفال، وأضاف أن أعمال تطوير حديقة شجرة الدر تشمل مطاعم مفتوحة ومنطقة ألعاب أطفال ومسطحات خضراء وقاعات مفتوحة وفندق موتيل وقاعات متعددة الأغراض وحمام سباحة.



وأكد المحافظ، أن تطوير حديقة الحيوان يراعي الأبعاد التي تتمتع بها مدينة المنصورة من حيث أنها مقاصد سياحية وطبية وتعليمية وثقافية وفنية وكذلك حديقة شجرة الدر، وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الأعمال السابقة التي تم تنفيذها على الطبيعة حتى الآن بحديقة الحيوان حيث يستوعب التصميم الجديد البناء عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال وضع خطة متكاملة لاستكمال التنفيذ لمشروع التطوير للحديقة تحقيقا لمطالب أبناء الدقهلية.

IMG-20230621-WA0161

IMG-20230621-WA0159