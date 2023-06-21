"لا شكاوى".. جامعة أسوان: أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة تسير بشكل هادئ

أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن أعمال امتحانات بمختلف كليات الجامعة تسير بشكل هادئ ولا توجد أي شكاوى من الطلاب مع التأكيد على توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب، وسط تطبيق كافة الإجراءات الإدارية والمنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم.

جاء ذلك فى إطار المتابعة اليومية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م.



وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، أن كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان، تعد واحدة من الكليات التى تتيح للطلاب التأهيل لسوق العمل خاصة فى مجالات الطاقة فى ظل سعى الدولة الاتجاه نحو الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة المتجددة.

وفي هذا الإطار، قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتفقد أعمال الامتحانات بكلية هندسة الطاقة، بمختلف أقسامها العلمية.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن كلية هندسة الطاقة تعد من الكليات الفريدة من نوعها فى مصر تحت مسمى كلية هندسة الطاقة، والتي تأسست بأسوان تحت مسمى المعهد العالى للطاقة بأسوان فى 1989، ثم تحولت إلى مسماها الحالى كلية هندسة الطاقة عام 2011، وتصل سنوات الدراسة فيها إلى 5 سنوات، كما تعمل على تخريج المهندسين المتخصصين في خدمة مجالات الكهرباء والطاقة وتكنولوجيا المحطات المائية القادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في هذه المجالات والتعامل معها بكفاءة في مواقع العمل ومواكبة تطوراتها المحلية والعالمية المستمرة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كلية هندسة الطاقة تضم عدد 5 برامج تخصصية وهى: "برنامج هندسة القوى الكهربائية وبرنامج هندسة القوى الميكانيكية وبرنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى" بجانب إضافة برامج متعددة التخصصات مثل: “برنامج هندسة التحكم في الطاقة وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة”.