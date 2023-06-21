9 سنوات من حكم السيسي .. تطوير وإنشاء مدارس حكومية ودولية وتكنولوجية بالوادي الجديد

استطاعت محافظة الوادي الجديد خلال 2023 من تطوير وإنشاء مدارس حكومية وتكنولوجية ودولية لخدمة أبناء أهالي الواحات وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

وأعلن قطاع التربية والتعليم بالوادي الجديد من دخول 3 مدارس جديدة بالفرافرة الخدمة هذا العام ضمن مبادرة "حياة كريمة" وهى مدارس طلعت ضرغام التعليم الأساسي والزراعة 10 للتعليم الأساسى والأمل الابتدائية، وذلك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتوسع في بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة التي تضم إنشاء 11 مدرسة متنوعة و110 فصول بتكلفة 63 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدرسة الدولية الرسمية "IPS"، استعدادًا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، حيث تضم المدرسة فصول دراسية وملاعب ومعامل وفقًا لأحدث المعايير والمتطلبات، وتعتبر اول مدرسة دولية على أرض محافظة الوادي الجديد وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

وتمتد المدرسة الدولية lPS على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلا وتستهدف ١٠٠٠ طالب بمصروفات اقتصادية لتصبح الأولى من نوعها في محافظة الوادي الجديد على أن تبدأ بها الدراسة خلال العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

كما استطاعت الوادي الجديد على إنشاء مدرسة We أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في المحافظة، والتي دخلت الخدمة العام الدراسي الماضي بإجمالي 50 طالبًا، حيث تقبل المدرسة طلاب الشهادة الإعدادية بمجموع يتعدى 250 درجة واهمها درجات الطالب في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وتضم مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا 5 أقسام هى: تكنولوجيا الاتصالات، تكنولوجيا الإلكترونيات، تكنولوجيا الكهرباء، وقسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب.

وتتولى المدرسة تدريب الطالب للتوجه إلى سوق العمل مباشرة، وذلك بتدريبه من خلال فروع الشركة أثناء الدراسة، مع منحه مكافأة مالية كل شهر، وللطالب الحق في دخول بيوت الطلبة بمدينة الخارجة للمغتربين.

وتعد مدة الدراسة بها 3 سنوات يمنح الطالب المتخرج بعدها شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وتتوالي الوادي الجديد في العديد من الإنشاءات والتطورات للنهوض بالعملية التعليمية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وراعي العملية التعليمية ود.حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد.