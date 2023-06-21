الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

9 سنوات تطوير.. المنظومة القضائية ومبانيها "قصة نجاح" في الإسكندرية

السيسي
السيسي

عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهام منصبه، على تطوير المنشآت الحيوية من خلال تكليف جميع أجهزة الدولة بالتكاتف حول البناء وتجديد وإنشاء مشاريع قومية، بالإضافة إلى تكليف وزير العدل بتطوير المنظومة القضائية على مستوى الجمهورية حتى تليق بالمواطن المصرى من ضمن خطط الحكومة.

وعملت وزارة العدل على تطوير مبنى الخدمات بنادي القضاة بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وافتتاحة بواسطة وزير العدل بحضور المستشار محمد رفعت عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، كما تم إنشاء مبنى الشهر العقاري الجديد في نادى قضاة الإسكندرية.

كما تم افتتاح حمام السباحة الجديد، وعمل التجديدات والتطوير الجديد بنادي القضاة، ويتضمن مبنى الخدمات والذي يقدم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، حيث قد أنشىء لتسهيل هذه الخدمات على قضاة الإسكندرية وأسرهم، بالإضافة إلى تطوير الأعمال بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بمنطقة المنشية، وتطوير الأعمال التي تجرى داخل المحكمة بالمنشية، بالإضافة الي تطوير إحدى قاعات محكمة الإسكندرية الابتدائية.

كما افتتح وزير العدل يرافقه محافظ الإسكندرية متحف مقتنيات سراي الحقانية ومكتبة سراي الحقانية التاريخية، وذلك بمقر محكمة استئناف الإسكندرية، بحضور رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وخلال الافتتاح، وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة العدل على الجهود المبذولة لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن محاكم الإسكندرية شهدت تطوراً كبيراً في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير كافة المحاكم على مستوى المحافظة.

كما تفقد المحافظ ووزير العدل متحف سراي الحقانية، وأشادا بجميع اللوحات والمقتنيات بالمتحف، الذي يضم مجموعة من اللوحات والمقتنيات الأثرية، التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، في السابق، كما تفقدا قاعات وأعمال التطوير الجارية بالمحكمة، كما افتتح الوزير متحف المحكمة بمقر المحكمة الحقانية.

استئناف الاسكندرية إستعداد المحافظة التجديدات والتطوير الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء الأعلى خدمات الشهر العقاري تطوير المنظومة القضائية

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس هيئة قناة السويس يُعلن طرح 20% من أسهم "الرباط وأنوار السفن" في البورصة

بعد 9 سنوات من الحكم.. إشادات قبطية بأوضاع المسيحيين في عهد السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة