9 سنوات تطوير.. المنظومة القضائية ومبانيها "قصة نجاح" في الإسكندرية

عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهام منصبه، على تطوير المنشآت الحيوية من خلال تكليف جميع أجهزة الدولة بالتكاتف حول البناء وتجديد وإنشاء مشاريع قومية، بالإضافة إلى تكليف وزير العدل بتطوير المنظومة القضائية على مستوى الجمهورية حتى تليق بالمواطن المصرى من ضمن خطط الحكومة.

وعملت وزارة العدل على تطوير مبنى الخدمات بنادي القضاة بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وافتتاحة بواسطة وزير العدل بحضور المستشار محمد رفعت عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، كما تم إنشاء مبنى الشهر العقاري الجديد في نادى قضاة الإسكندرية.

كما تم افتتاح حمام السباحة الجديد، وعمل التجديدات والتطوير الجديد بنادي القضاة، ويتضمن مبنى الخدمات والذي يقدم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، حيث قد أنشىء لتسهيل هذه الخدمات على قضاة الإسكندرية وأسرهم، بالإضافة إلى تطوير الأعمال بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بمنطقة المنشية، وتطوير الأعمال التي تجرى داخل المحكمة بالمنشية، بالإضافة الي تطوير إحدى قاعات محكمة الإسكندرية الابتدائية.

كما افتتح وزير العدل يرافقه محافظ الإسكندرية متحف مقتنيات سراي الحقانية ومكتبة سراي الحقانية التاريخية، وذلك بمقر محكمة استئناف الإسكندرية، بحضور رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وخلال الافتتاح، وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة العدل على الجهود المبذولة لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن محاكم الإسكندرية شهدت تطوراً كبيراً في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير كافة المحاكم على مستوى المحافظة.

كما تفقد المحافظ ووزير العدل متحف سراي الحقانية، وأشادا بجميع اللوحات والمقتنيات بالمتحف، الذي يضم مجموعة من اللوحات والمقتنيات الأثرية، التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، في السابق، كما تفقدا قاعات وأعمال التطوير الجارية بالمحكمة، كما افتتح الوزير متحف المحكمة بمقر المحكمة الحقانية.