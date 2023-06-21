تعرف على الملفات المطروحة للنقاش فى الحوار الوطنى غدًا

تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، غدًا الخميس، جلستين لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والتي ستناقش العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

وبالتوازي معها يعقد الحوار الوطني جلستين حول موضوع مستقبل الثقافة في مصر (سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية).

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وعقد الحوار الوطني الأحد الماضي جلستين حول موضوع العمل الأهلي في مصر يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وهما مدرجتان تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وعلى التوازي منهما عقدت جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتبعتها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.

وأمس، تم عقد جلستين حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث ستناقشان شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجتان ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وعلى التوازي، تم عقد جلستين حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.