الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استئصال ورم ضخم يزن 30 كيلو جراما من معدة مريض في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا بالغربية، التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، في استئصال ورم ضخم يزن ٣٠ كيلو جراما، من معدة مريض يبلغ من العمر ٦٣ عاما.

وضم الفريق الطبي الدكتور عصام الشيخ، استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور عمرو الجوهري إخصائي جراحة الأورام، والدكتور أحمد شتا، طبيب مقيم بالمركز، إلى جانب طاقم تخدير مكون من الدكتور محمد نبيل استشاري التخدير، والدكتور فكتور فايز إخصائي التخدير، وطاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

وقال الدكتور عصام الشيخ، إن المريض كان يعاني من تضخم شديد بالبطن وصعوبة في التنفس وانسداد في الحالب، بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم ساركوي ضخما في الجهة اليمنى للبطن والورم متشعب إلى الكلى اليمنى والقولون الصاعد والمستعرض، مضيفا أنه تم إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل في جراحة استغرقت أكثر من ٣ ساعات، ووضع المريض تحت الملاحظة حتى تحسنت حالته الصحية.

استئصال ورم ضخم يزن كيلو جرام معدة مريض العمر

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