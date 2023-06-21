الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو واضح، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات البيع العشوائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة، خاصة الكبرى منها والقيادية، تلك التى قابلتها عمليات شراء مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، وبعض من المتعاملين الأفراد الأجانب على أسهم منتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و164 مليار جنيه، مقابل تريليون و178 مليار جنيه، بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.2%، بما يعادل 215.84 نقطة، ليغلق عند مستوى 17706.08 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة أكثر حدة بلغت 2.29%، بما يعادل 82.92 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3544.75 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة بلغت 2.07%، بما يعادل 110.71 نقطة خسارة، لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 5241.09 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 1.8 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 1.22 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 85.3 ألف صفقة بيع وشراء.

تراجعت أسهم و مؤشرات البورصة المصرية ختام معاملات اليوم الاربعاء عمليات البيع العشوائية من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار الاجنبية المتعاملين الافراد العرب و المصريين خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 14 مليار جنيه تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30

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