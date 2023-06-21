الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ختام امتحانات الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد فلسطين بمادة الاستاتيكا

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

أدى اليوم الأربعاء طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في النحو، في حين اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد دولة فلسطين الامتحان في مادة الاستاتيكا، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق والخدمات، لجنة فتيات حسن جاب الله، ولجنة فتيات قلمشاه، بمنطقة الفيوم الأزهرية، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات، كما طالب بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

طلاب القسم العلمي الشهادة الثانوية الأزهرية المناطق الازهرية

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