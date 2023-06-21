محافظ أسيوط ورئيس مدينة ناصر يبحثان سبل جذب استثمارات جديدة

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، لبحث سبل جذب استثمارات جديدة للمدينة واستكمال مشروعات الخدمات والبنية الأساسية، مؤكدًا أن المدينة شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد، وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وقال اللواء عصام سعد إن مدينة ناصر الجديدة (الهضبة الغربية) فتعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان، وبلغ حجم استثماراتها حوالى 12 مليار جنيه وفرت في مرحلتها الأولى حوالى 16 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي، وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمدينة، وذلك لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمدن الجديدة وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والخروج من الوادي الضيق لتعمير باقي مساحة مصر لتحقيق تنمية اقتصادية، لافتًا إلى استمرار زياراته وجولاته الميدانية لمدينة ناصر الجديدة والمرور على المشروعات التي يتم إنشاؤها بالمدينة واستكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها، لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على الانتهاء منها وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير وبجودة وكفاءة عالية لجذب الاستثمارات والتنمية بها.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات المرافق بالمدينة ومنها تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر، والتي تقام على مساحة 31 فدانًا بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل، كما تم تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، وتوجد بها مشروعات سكن مصر والإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين، ويجرى تنفيذ مشروعات "الإسكان الاجتماعي" باستثمارات قدرها 3.5 مليار جنيه لإجمالي مراحل المشروع ومشروعات العمارات السكنية بمشروع سكن مصر، والذى يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار إلى 118 مترًا، ومشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة)، كما تم إنشاء فرع جامعة بدر الدولية على مساحة 81 فدانًا بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر، وتتكون من 17 كلية وبالنسبة للمشروعات الاستثمارية فيوجد استثمار لشركات استثمار عقارى تجاوزت 8 مليارات جنيه، وتوسعات جديدة فى الخدمات وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة.