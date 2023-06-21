"التضامن": تشغيل قسم جديد لسحب السموم بمركز العزيمة بالمنيا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تشغيل قسم جديد لسحب السموم بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا.

ويعد أكبر قسم على مستوى المحافظة كذلك تشغيل عيادات خارجية جديدة لاستقبال مرضى الإدمان من محافظة المنيا والمحافظات المجاورة وتقديم الخدمات العلاجية مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية ليكون مركز العزيمة بالمنيا، أول مركز نموذجي بالمحافظة من حيث وجود عيادات خارجية وقسم "سحب السموم" بجانب أقسام حجز داخلي للتأهيل النفسي والاجتماعي ومجمع ورش تدريب مهني "ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة وكهرباء" لتعليم المتعافين على حرف تحتاجها سوق العمل في إطار الدمج المجتمعي وتقديم خدمات ما بعد العلاج.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم في شهر يونيو من كل عام.

وشهد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حفل تكريم 130 متعافى جديدا من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة المنيا بعد تلقيهم كل الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية وحرص على مشاركة المتعافين ارتداء تيشيرتات تحمل شعار "معًا ضد وصم وتمييز متعافى الإدمان" احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات.

ونقل الدكتور عمرو عثمان، تحيات وزيرة التضامن، مؤكدًا حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين وتكثيف برامج التدريب المهني، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل”، لافتا إلى أن البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يعتمد على الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية "تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي" وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل"، "والتأهيل البدني" و"العلاج بالرياضة"، بجانب الأنشطة الترفيهية يوميًا، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعىُ، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعي للمتعافين.