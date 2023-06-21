الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شوجر دادي" يواصل تصدر شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي

شوجر دادي
شوجر دادي

واصل فيلم «شوجر دادي» تصدره لإيرادات شباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن حقق هذا الأسبوع إيرادات بقمية 1,310,541 جنيها لتصل إيراداته الكلية إلى 6,577,929 جنيها صباح اليوم ويتواجد الفيلم في دور العرض خلال موسم عيد الأاضحى أيضا ليستمر في المنافسة.

فيلم "شوجر دادي" يناقش فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وعبرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها  بعد نجاح فيلم "شوجر دادي" في دور العرض، قائلة: "فيلم شوجر دادي مختلف عن ماما حامل وليس الجزء الثاني منه والحدوتة ليس لها علاقة بالأخرى، لأن الفيلم الجديد معمول بحرفية". 

تابعت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "أنا مؤمنة دائمًا بالأرزاق وأن تقديرات الله تختلف  ومكنتش متوقعة هذا النجاح الباهر لكن كنت على الأقل مؤمنة أننا بنعمل حاجة لذيذة وسوف تحقق نجاحًا".

فيلم شوجر دادى شباك التذاكر المصري شباك التذاكر إيرادات فيلم شوجر دادي ي

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

سفير اليابان يزور متحف الزعفران في جامعة عين شمس

مدبولى: افتتاح الرئيس مشروعات "الأبعادية" يعكس اهتمامه بمتابعة معدلات إنجاز "حياة كريمة"

محامي طاهر أبو زيد: أخبار "قضايا الشيكات" غير صحيحة

مجلس جامعة بني سويف يكرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام

كولر يطلب إعارة طاهر محمد طاهر وبيع سافيو وأيمن أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

عاجل
روابط تاريخية.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات المصرية الفرنسية وزيرة البيئة تعلن بدأ دراسة تحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر