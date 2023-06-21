"شوجر دادي" يواصل تصدر شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي

واصل فيلم «شوجر دادي» تصدره لإيرادات شباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن حقق هذا الأسبوع إيرادات بقمية 1,310,541 جنيها لتصل إيراداته الكلية إلى 6,577,929 جنيها صباح اليوم ويتواجد الفيلم في دور العرض خلال موسم عيد الأاضحى أيضا ليستمر في المنافسة.

فيلم "شوجر دادي" يناقش فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وعبرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بعد نجاح فيلم "شوجر دادي" في دور العرض، قائلة: "فيلم شوجر دادي مختلف عن ماما حامل وليس الجزء الثاني منه والحدوتة ليس لها علاقة بالأخرى، لأن الفيلم الجديد معمول بحرفية".

تابعت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "أنا مؤمنة دائمًا بالأرزاق وأن تقديرات الله تختلف ومكنتش متوقعة هذا النجاح الباهر لكن كنت على الأقل مؤمنة أننا بنعمل حاجة لذيذة وسوف تحقق نجاحًا".