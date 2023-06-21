الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

450 فرصة عمل في ملتقى توظيف بأسوان

محافظ أسوان
محافظ أسوان

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ملتقى التوظيف بقاعة "شهر زاد" بنادي أسوان الرياضي، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة سوق العمل الحر، وشراكة القطاع الخاص فى المشروعات القومية،  وذلك بحضور اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان، وفوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضى. 

ويستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 450 فرصة عمل موزعة على 13 شركة. 

وعقب استماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص. 

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة، تحيا مصر، ومنظومة التأمين الصحى الشامل" ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وازدواج الطرق وغيرها. 

ومن جانبه أوضح فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان أن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية، والتأمينات التمويلية، والتعليمية، والإتصالات، والأدوية،  والزراعة، والمقاولات لجميع المؤهلات العليا ، والمتوسطة، والفنيين، والعمال، والسائقين. 

وأشار مدير مديرية العمل بأسوان إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين، فى إطار الجهود المبذولة لتغير ثقافتهم للإتجاه نحو العمل الحر، بعيداً عن الإرتكان إلى العمل الحكومى. 

IMG-20230621-WA0010
IMG-20230621-WA0010
IMG-20230621-WA0008
IMG-20230621-WA0008
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات القومية المبادرات الرئاسية توفير فرص عمل حقيقية للشباب فرص عمل لائقة افتتاح ملتقى التوظيف

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

سفير اليابان يزور متحف الزعفران في جامعة عين شمس

مدبولى: افتتاح الرئيس مشروعات "الأبعادية" يعكس اهتمامه بمتابعة معدلات إنجاز "حياة كريمة"

محامي طاهر أبو زيد: أخبار "قضايا الشيكات" غير صحيحة

مجلس جامعة بني سويف يكرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام

كولر يطلب إعارة طاهر محمد طاهر وبيع سافيو وأيمن أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

عاجل
روابط تاريخية.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات المصرية الفرنسية وزيرة البيئة تعلن بدأ دراسة تحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر