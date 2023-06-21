450 فرصة عمل في ملتقى توظيف بأسوان

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ملتقى التوظيف بقاعة "شهر زاد" بنادي أسوان الرياضي، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة سوق العمل الحر، وشراكة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، وذلك بحضور اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان، وفوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضى.

ويستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 450 فرصة عمل موزعة على 13 شركة.

وعقب استماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة، تحيا مصر، ومنظومة التأمين الصحى الشامل" ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وازدواج الطرق وغيرها.

ومن جانبه أوضح فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان أن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية، والتأمينات التمويلية، والتعليمية، والإتصالات، والأدوية، والزراعة، والمقاولات لجميع المؤهلات العليا ، والمتوسطة، والفنيين، والعمال، والسائقين.

وأشار مدير مديرية العمل بأسوان إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين، فى إطار الجهود المبذولة لتغير ثقافتهم للإتجاه نحو العمل الحر، بعيداً عن الإرتكان إلى العمل الحكومى.

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