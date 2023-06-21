مع الاحتفال بمرور 6 سنوات على سيامته بطريركيًا للروم.. من هو البطريرك يوسف العبسي؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم الأربعاء، بذكرى التجليس البطريركي للبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين.

وقدمت الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم، التهنئة للبطريرك متمنية له الصحة لإتمام رسالته.

من هو البطريرك يوسف العبسي



ولد جوزيف بن عبد الله العبسي الدمشقي وماري فرج الله مهاوش المارونية اللبنانية، في 20 من حزيران 1946 في باب المصلّى دمشق.

تلقّى دروسه الأولى في مدرسة راهبات القلبين الأقدسين، ثم انتقل إلى مدرسة الآباء اللعازريين في باب توما، قبل أن ينتقل إلى الإكليريكيّة البولسيّة في (حريصا - لبنان) ليتابع دراسته من الصفّ الثامن حتى البكالوريا القسم الثاني والتي حاز عليها، العام 1966، بفرعيها اللبنانيّ والفرنسي.



انضم بعدها إلى الابتداء في مدينة «غاب» الفرنسية على يد الآباء البيض، ثم تابع دراسته الفلسفية واللاهوتية فنال إجازة الفلسفة من الجامعة اللبنانية واللاهوت من معهد القدّيس بولس في حريصا، وأبرز قسمه النهائي في 25 من آذار 1973 بين يدَي الرئيس العام حبيب باشا.



سيم كاهنا في كاتدرائية سيّدة النياح في دمشق، في 6 من أيّار 1973 وذلك بوضع يد البطريرك مكيسموس الخامس



انتُخب عام 1999 رئيسا عاما للجمعية البولسيّة.

انتُخب من قبل أساقفة السينودس المقدّس في 22 حزيران (يونيو) 2001، رئيسا لأساقفة طرسوس دي غريكو ملكيتي، وأسقفًا كوريًا وأسقفًا مساعدًا في البطريركية الملكية.

كان البطريرك غريغوريوس الثالث اللحام مُرسخًا له والمُقدسون هم المطران جان منصور رئيس أساقفة أفاميا في سوريا دي غريكو ملكيتي والمطران جوزيف كلاس، أرشبرش بيروت وجبيل في 2 سبتمب 2001.



من 1999 إلى 2006، كان الرئيس العام لمجتمعه الديني، الجمعية التبشيرية للقديس بولس ساعد كمساعد رسامة في الرسامة الأسقفية لياسر عياش، رئيس أساقفة البتراء وفيلادلفيا في الأردن.



عيّن نائبا بطريركيا لأبرشية دمشق في تشرين الأول 2007.



وانتخبه السينودس المقدّس بطريركا في

21 يونيو 2017، ليكون بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، بعد يوم واحد من عيد ميلاده الـ71.



وجاء انتخابه بعد شهر من قبول

البابا فرنسيس استقالة غريغوريوس الثالث اللحام

في سنة 1989 حاز على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة الروح القدس الكسليك، في الهمنوغرافيا البيزنطيّة.

يتقن اللغات الفرنسيّة والإنجليزية واليونانية واللاتينية والقليل من الإيطالية والسريانية، كما يتقن بشكل جيد جدا الموسيقى البيزنطيّة الليترجية والترنيم الكنسي وله مقالات دينية ومؤلفات متعددة ومسرحيات دينية واضعًا نصها وملحنا ترانيمها.