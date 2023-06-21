"بعثة السياحة" تكثيف جولاتها بسكن الحجاج في العزيزية بمكة المكرمة

كثفت لجان بعثة الحج السياحي من جولاتها التفقدية على أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي بمكة المكرمة، للاطمئنان على أحوال الحجاج والتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين الحاج وشركة السياحة بالسكن.

وتتواجد اللجان على مدار الساعة بين حجاج البري والاقتصادي للتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم، في ضوء توافد حجاج بيت الله الحرام للأراضى المقدسة، وفي إطار توجيهات وزير السياحة والآثار لبعثة الحج السياحى بالأراضى المقدسة يتفقد مقرات إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل يومى والاطمئنان على الحجاج لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وشددت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي على اللجان الفرعية بمنطقة العزيزية والأحياء الواقعة بالنطاق الإشرافي والجغرافي للمنطقة بمكة المكرمة، للمرور المتواصل ومتابعة مقار إقامة حجاج السياحة بتلك المناطق والمقابلة الشخصية مع الحجاج لسؤالهم عن أحوالهم، وخصصت بعثة الحج السياحي لجنة دائمة بتلك المناطق ودعمتها بالمشرفين ذوي الخبرة، يأتي في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بالاهتمام الخاص بالحج البري والاقتصادي، وتشهد بعثة الحج السياحي تنسيقا كبيرا بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة التي تقوم كذلك بالتواصل على مدار الساعة مع شركات السياحة للإطمئنان على أحوال الحجاج.

وقامت بعثة الحج السياحى بالتنسيق مع البعثه الطبيه المصريه لتوفير مقر لعيادة طبية لخدمة الحجاج بمنطقة العزيزية كما قامت بالتعميم في كافة أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي للإعلام بمقر العيادة الطبية لخدمة أكبر قدر ممكن من حجاج السياحة المقيمين بالمنطقة.

وشددت رئيس بعثة الحج السياحي على ضرورة التنسيق مع مشرفي أماكن الإقامة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال الحجاج فور وصولهم وتوفير سبل الراحة والمعيشة بالسكن وإنهاء كافة إجراءات التسكين في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات تواجههم، كما يتم توجيه جميع مشرفي الشركات السياحية ببذل أقصى جهد لخدمة حجاج السياحة كما تقوم اللجان الفرعية بالتأكد من توفير الباصات لهم لنقلهم من السكن الى الحرم والعكس والتأكد من توافر تلك البصات بمواقيت محددة للتوجه للصلاة بالحرم المكي وذلك وفقا لضوابط الحج السياحى لهذا الموسم.

وأكدت سامي ضرورة تواجد كل أعضاء اللجان بكافة مناطق تواجد حجاج السياحة على مدار الساعة والمرور على كافة مقرات إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والاطمئنان واستقبال كافة الشكاوى وحالات التائهين بالمقرات الرسمية الرسمى للبعثة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة التى توفرها وزارة السياحة والآثار ولحين انتهاء موسم الحج السياحى وعودة كافة الحجاج بسلامه الله الى أرض الوطن.

تجدر الإشارة إلى أنه تم حصر إجمالي عدد الحجاج السياحة بمستويات الحج المختلفة (اقتصادي تحسين – بري – بري تحسين) وانتهى الحصر بإجمالي 5000 حاج تقريبا مقرر إقامتهم بمنطقة العزيزية والمناطق المحيطة بها.