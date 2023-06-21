الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النفس بحساب.. كواليس مرعبة عن ركاب غواصة "تايتنك" المفقودة

الغواصة المفقودة
الغواصة المفقودة

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأشخاص الخمسة الموجودون على متن الغواصة المفقودة، يواجهون ظروف حياة صعبة للغاية، حيث يقول جو ماكينيس، الطبيب والغواص الشهير الذي قام بنفسه برحلتين إلى حطام سفينة تايتنك إن أحد الركاب الذي يدعى بول هنري نارجوليت، هو "قائد استثنائي" في حالات الأزمات.

ظروف حياتية صعبة للغاية

وتابع ماكينيس: "لقد واجه نارجوليت جميع أنواع المواقف الإشكالية وقد نجح في حلها، إنه الرجل الذي تريده إلى جانبك في هذا النوع من المواقف".

وأضاف: "الركاب الخمسة الذين تقطعت بهم السبل سيحتفظون بمشاعرهم العاطفية وأصولهم المادية".

صورة للغواصة المفقودة قبل بدء رحلتها الأخيرة

وتابع: "الفقد في غواصة لمدة 4 أيام يعني أن الجو أصبح بها باردًا ومظلما بعض الشىء، لذا فهم سيوفرون الطاقة، الراحة، والتنفس بأقل قدر ممكن، ومحاولة الهدوء، هذا هو أهم شيء حتى لا ينفد الأكسجين بالكامل".

وأضاف ماكينيس أن المخاطر الثلاثة الأكثر إثارة للقلق لأي غطس هي الحرائق وانهيار الهيكل والتشابك، قائلاً: "هذه هي الأشياء التي تقلق بشدة جميع الأشخاص الذين يذهبون إلى أعماق المحيطات، خصوصًا وأن الغواصة مفقودة منذ عدة أيام".

سفن للبحث عن الغواصة المفقودة

وقال عن البحث: "نحن جميعًا عالقون في دوامة المشاعر هذه من الحزن إلى الأمل والخوف وعدم اليقين"، ولكن عند الكشف عن اكتشاف ضوضاء قرع يوم الثلاثاء، قال: "هناك بعض الوعود المحتملة فيما سمعناه للتو".

وأشارت الشبكة إلى أن الغواصة يمكن أن تظل تحت الماء لمدة 5 أيام، أي أن غدًا الجمعة هو الأمل الأخير في العثور على أي ناجين داخل الغواصة التي اختفت في ظروف غامضة، إلا أن تقارير خفر السواحل تُشير إلى أنه لا توجد علامة على نجاة الغواصة، خصوصًا بعد اختفائها بشكل غامض باستثناء أصوات الطرقات التي رصدها خفر السواحل الأمريكي.

وكانت هذه الرحلة الأخيرة للغواصة التي قامت بسلسلة رحلات ترفيهية لتفقد حطام سفينة تايتنك، حيث يصل سعر الرحلة للفرد 250 ألف دولار، بعد أن أطلقت عدة رحلات سابقة، ولكن يبدو أن الرحلة الأخيرة أصيبت بشيء ما غامض.

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