كولر يطلب إعارة طاهر محمد طاهر وبيع سافيو وأيمن أشرف

عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، اجتماعاً مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني قبل الدخول لمعسكر مغلق.

وناقش الاجتماع الموقف النهائي للعروض التي تلقاها لاعبو الفريق، بجانب موقف التفاوض مع الصفقات التي طلبها كولر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر منح رئيس الأهلي الضوء الأخضر لضم محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ثنائي فيوتشر في الميركاتو الصيفي.

وأضاف أن المدير الفني تمسك بقرار عودة كريم نيدفيد من الإعارة وطلب خلال الجلسة استمرار إعارة كل من مصطفى البدري وسعد الدين سمير ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وميدو حسام وزياد طارق ومحمد المغربي ومحمد محمود وعمار حمدي بجانب الرحيل النهائي لحسام حسن التي تنتهي إعارته مع سموحة بنهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب إعارة كل من شادي حسين وطاهر محمد طاهر والاستغناء عن الثنائي برونو سافيو وأيمن أشرف.