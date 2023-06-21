الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطلب إعارة طاهر محمد طاهر وبيع سافيو وأيمن أشرف

كولر مع الخطيب ولجنة
كولر مع الخطيب ولجنة التخطيط

عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، اجتماعاً مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني قبل الدخول لمعسكر مغلق.

وناقش الاجتماع الموقف النهائي للعروض التي تلقاها لاعبو الفريق، بجانب موقف التفاوض مع الصفقات التي طلبها كولر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر منح رئيس الأهلي الضوء الأخضر لضم محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ثنائي فيوتشر في الميركاتو الصيفي.

وأضاف أن المدير الفني تمسك بقرار عودة كريم نيدفيد من الإعارة وطلب خلال الجلسة استمرار إعارة كل من مصطفى البدري وسعد الدين سمير ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وميدو حسام وزياد طارق ومحمد المغربي ومحمد محمود وعمار حمدي بجانب الرحيل النهائي لحسام حسن التي تنتهي إعارته مع سموحة بنهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب إعارة كل من شادي حسين وطاهر محمد طاهر والاستغناء عن الثنائي برونو سافيو وأيمن أشرف.

الاهلى الخطيب لجنة التخطيط الميركاتو الصيفي 2023 حرس الحدود

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

أسامة ربيع: 35% زيادة فى إيرادات قناة السويس خلال 2022/ 2023

أسامة ربيع: نخطط لإضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس حتى 2025

6 ميداليات جديدة لبعثة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية ببرلين

حبس مُعيد بـ"طب طنطا" شرع فى قتل أستاذ بالكلية 4 أيام

رئيس هيئة قناة السويس يُعلن إنشاء أول مارينا خضراء لليخوت فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله