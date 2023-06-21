زيلينسكى: أوكرانيا نجحت فى جعل الاتحاد الأوروبى أكثر وحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا نجحت في جعل الاتحاد الأوروبي أكثر وحدة من أي وقت مضى وحلف الناتو أكثر قوة.

وأوضح، خلال كلمته، في مؤتمر لندن بشأن إعادة إعمار أوكرانيا أن القوات الروسية دمرت حرية الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود، حيث أظهرت أزمة الحبوب أهمية أوكرانيا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وأشار إلى أن روسيا لم تنفذ غزوها لسرقة مواردنا فقط، بل أيضا لقلقها من الديمقراطية التي تمهد الطريق لسيادة القانون ومكافحة الفساد.