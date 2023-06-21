تحرير 15 محضرًا وإعدام مواد غذائية في حملة على المنشآت السياحية بمطروح

تواصل محافظة مطروح جهودها المستمرة وتكثيف جهود الرقابة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة.

وقامت لجنة المرور على المنشآت السياحية بالمرور على ثلاث منشآت سياحية بمشاركة الادارة العامة للسياحة والمصايف ومديرية التموين والصحة والبيئة والقوى العاملة وغيرها من الجهات المعنية.

وأوضح محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، أنه تم تحرير عدد ٥ محاضر نظافة وعدم استكمال شهادات صحية وعمالة أجنبية بدون عقود وتم تحرير عدد ١٠ إنذارات سلامة وصحة مهنية وإعدام عدد 13 مواد غذائية متنوعة وعدم التأمين علي بعض العاملين وتراخيص مزاولة المهنة.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمنشآت بجميع أنحاء مدن المحافظة خاصة مع بدء موسم الصيف السياحى والإقبال على المحافظة.

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