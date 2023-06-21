الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 15 محضرًا وإعدام مواد غذائية في حملة على المنشآت السياحية بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تواصل محافظة مطروح جهودها المستمرة وتكثيف جهود الرقابة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة.

وقامت لجنة المرور على المنشآت السياحية بالمرور على ثلاث منشآت سياحية بمشاركة الادارة العامة للسياحة والمصايف ومديرية التموين والصحة والبيئة والقوى العاملة وغيرها من الجهات المعنية. 

وأوضح محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، أنه تم تحرير عدد ٥ محاضر نظافة وعدم استكمال شهادات صحية وعمالة أجنبية بدون عقود وتم تحرير عدد ١٠ إنذارات سلامة وصحة مهنية وإعدام عدد 13 مواد غذائية متنوعة وعدم التأمين علي بعض العاملين وتراخيص مزاولة المهنة.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمنشآت بجميع أنحاء مدن المحافظة خاصة مع بدء موسم الصيف السياحى والإقبال على المحافظة. 

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موسم الصيف السياحي مواد غذائية متنوعة منشآت سياحية مطروح محافظ مطروح محافظة مطروح

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