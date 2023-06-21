الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة لسرقة العيادات فى مصر القديمة

حبس
حبس

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة العيادات الطبية بأسلوب المغافلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

كان قد تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من طبيبة بأحد المستشفيات تفيد تضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها "طفل وطفلة" للعيادة خاصتها، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها مبلغ مالى، بطاقة الرقم القومى، كارت فيزا، ولاذوا بالفرار.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين لإحداهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

بمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وأضافا بتخلصهما من بقية المضبوطات بإلقائها بالطريق العام، واعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب "المغافلة".

وأمكن ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما وأضافا بتصرفهما في الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل اكسسوارات هواتف محمولة مقيم بالقليوبية، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على جميع الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة.

تشكيل عصابي العيادات الطبية سرقة اسلوب المغافلة

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