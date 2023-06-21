الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"بيت الزكاة" يطلق أولى قوافل مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة"

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

انطلقت فرق بيت الزكاة والصدقات المصري، الأربعاء، أولى قوافل مبادرة “فطارك معانا يوم عرفة” لتوزيع 2 كيلو لحوم بلدية على الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع بمعظم محافظات الجمهورية، على أن يتم بدء التوزيع في محافظات الوجه القبلي بدءًا من الخميس.

وكان بيت الزكاة  تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، أطلق الأسبوع الماضي مبادرة “فطارك معانا يوم عرفة”، وقامت لجنة من بيت الزكاة باختيار عجول بلدية من مزارع تربية الماشية بمحافظة الوادي الجديد، تحت إشراف فريق من مديرية الطب البيطري هناك، حيث فُحِصَت تلك العجول؛ للتأكد من سلامتها وجودتها، قبل عملية الذبح في المذبح تحت إشراف لجنة الطب البيطري ومديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

بيت الزكاة والصدقات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إطعام الإمام الأكبر شيخ الأزهر

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

مدبولى: افتتاح الرئيس مشروعات "الأبعادية" يعكس اهتمامه بمتابعة معدلات إنجاز "حياة كريمة"

سفير اليابان يزور متحف الزعفران في جامعة عين شمس

محامي طاهر أبو زيد: أخبار "قضايا الشيكات" غير صحيحة

كولر يطلب إعارة طاهر محمد طاهر وبيع سافيو وأيمن أشرف

مجلس جامعة بني سويف يكرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

عاجل
روابط تاريخية.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات المصرية الفرنسية الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى باريس للمشاركة بقمة "ميثاق التمويل العالمى" وزيرة البيئة تعلن بدأ دراسة تحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر