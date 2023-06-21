"بيت الزكاة" يطلق أولى قوافل مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة"

انطلقت فرق بيت الزكاة والصدقات المصري، الأربعاء، أولى قوافل مبادرة “فطارك معانا يوم عرفة” لتوزيع 2 كيلو لحوم بلدية على الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع بمعظم محافظات الجمهورية، على أن يتم بدء التوزيع في محافظات الوجه القبلي بدءًا من الخميس.

وكان بيت الزكاة تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، أطلق الأسبوع الماضي مبادرة “فطارك معانا يوم عرفة”، وقامت لجنة من بيت الزكاة باختيار عجول بلدية من مزارع تربية الماشية بمحافظة الوادي الجديد، تحت إشراف فريق من مديرية الطب البيطري هناك، حيث فُحِصَت تلك العجول؛ للتأكد من سلامتها وجودتها، قبل عملية الذبح في المذبح تحت إشراف لجنة الطب البيطري ومديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.